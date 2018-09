Idee voor keurmerk kamerverhuur komt te laat voor raad Stad

Drukte in de raadszaal als het gaat over de nieuwe kamervergunningen (Foto: Jimmy Dijk/ SP)

De gemeenteraad van Groningen lijkt niet te porren voor het idee van dertig particuliere verhuurders om een keurmerk voor kamerverhuur in te stellen. Het is er na jaren van misstanden nu te laat voor, zeggen de politici.

De dertig verhuurders die gezamenlijk over 30.000 woningen in Groningen gaan, lieten eerder vandaag weten dat ze de krachten bundelen voor zo'n keurmerk. Dat moet misstanden bij verhuurders tegengaan.

Vergunning voor pand intrekken

Het is hun tegenvoorstel om te voorkomen dat de gemeente vanaf 1 januari een nieuw vergunningsstelsel voor verhuurders invoert. Daarbij kan de gemeente de vergunning voor een pand intrekken als er misstanden aan het licht komen, bijvoorbeeld omdat een verhuurder een huurder intimideert.

Een algehele intrekking van de vergunning van een verhuurder is voor de gemeente een stap te ver. Toch laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten niet te schromen zo'n maatregel te nemen.

'Incidenten niet zo vreemd'

Lammert Tel, die het woord voert namens de verhuurders, vindt het logisch dat er problemen zijn in Groningen.

'Meer dan tachtig procent van de kamers is in handen van particulieren verhuurders. In steden als Amsterdam en Utrecht is de verhouding van de particuliere woningbouw 50/50. Dan is het niet vreemd dat er hier incidenten ontstaan', betoogt Tel.

Hij denkt dat een keurmerk toereikend is voor het voorkomen van problemen. 'We willen een gedragscode en keurmerk instellen voor verhuurders. Incidenten hebben er voor gezorgd dat het imago voor de verhuurmarkt niet representatief is.'

'Keurmerk komt te laat'

Maar volgens de gemeenteraad komt het tegenvoorstel voor een keurmerk nu te laat.

Jimmy Dijk (SP): 'Ik hoor een vastgoedondernemer nu praten over een keurmerk en gedragscodes. Daar hadden bankiers het ook over toen ze vrijgelaten werden. Waar was u de afgelopen jaren? Ik hoorde toen alleen maar ontkenning van de problemen.'

Coalitiepartij GroenLinks sluit zich aan bij de SP-woorden. 'Zorg er samen voor dat uw imago weer uit het slop raakt', aldus Petra Brouwer.

Dit is al jaren een thema. Het is nu wel een beetje laat Inge Jongman - ChristenUnie

Ook de fractie van ChristenUnie vindt dat het verzoek van de vastgoedondernemers te laat komt. 'Dit is al jaren hier een thema. We spreken altijd graag met alles en iedereen. Het is nu wel een beetje laat', zegt Inge Jongman.

'Goede verhuurders hebben niks te vrezen'

De gemeenteraad koerst daarmee af op het nieuwe vergunningstelsel, waarbij pandjesbazen een pand kwijt kunnen raken. Als de gemeenteraad instemt, dan is Groningen de eerste gemeente die zo'n vergunning heeft. Die gaat dan in op 1 januari.

Wethouder Van der Schaaf gaf de politieke partijen, maar zeker ook de aanwezige verhuurders mee dat de nieuwe vergunning niet voor vrees hoeft te zorgen. 'Als je een goed verhuurder bent dan heb je niks te vrezen. Deze vergunning richt zich juist op verhuurders die over de schreef gaan.'

