Piet Paulusma: 'Het gaat nu snel beter'

Weerman Piet Paulusma zegt dat hij alweer flink opgeknapt is. Afgelopen vrijdag moest hij naar het ziekenhuis voor een vervolgoperatie, nadat hij begin augustus werd opgenomen vanwege een acute blokkade in de dikke darm.

Dochter vervangt hem

Zolang Paulusma uit de running is, vervangt zijn dochter Martsje hem op televisie. Bij radio Noord waar Piet tweewekelijks nog het weer voorspelt in ondermeer het programma De Noordmannen is Harma Boer de vaste vervanger.

'Dank voor de warme reacties'

'Het is tijd om weer iets van me te laten horen', zegt Paulusma. 'Vrijdag ben ik geopereerd en het gaat nu al snel beter. Ik hoop binnenkort naar huis te mogen. Ik dank nu ook weer iedereen voor de warme reacties. Dat Martsje het zo goed doet, vind ik heel fijn. Ik wens haar nog veel succes.'

