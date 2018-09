Nieuw terras zorgt voor ommekeer bij Eemshotel

Bij het Eemshotel in Delfzijl staat het water ze niet meer aan de lippen, figuurlijk gezien. Het nieuwe terras en de prachtige zomer hebben ervoor gezorgd dat het er financieel een stuk beter uitziet voor ondernemer Bert Boer.

Vrijdag is de officiële heropening van zijn markante buitendijkse hotel. Boer koos voor vernieuwing in financieel zware tijden.

Omschakeling

Zo is vlak voor de zomervakantie de overdekte brug naar het hotel gesloopt. De nieuwe brug is ruimer, open en sluit aan op het eveneens nieuwe terras met ruim honderd zitplekken. Dat bleek een schot in de roos.

Vlak voordat de hittegolf begon, had Boer zijn terrasstoelen klaargezet. 'Het was gelijk vol. Dat was wel even een omschakeling. Eerst hadden we 14 stoelen, nu 106. Als het mooi weer was, bleven de mensen weg. Nu komen ze juist.'

Nieuwe dijk

De Delfzijlster ondernemer had het moeilijk, omdat het hotel op dit moment slecht bereikbaar is door de werkzaamheden aan de nieuwe zeedijk pal voor het gebouw. Het is een komen en gaan van vrachtwagens en graafmachines. Een smalle, tijdelijke weg brengt mensen naar het hotel.

Daardoor lieten restaurantgasten het afweten, vooral doordeweeks. Boer kreeg wel compensatie voor die schade, maar toch kwam het er even op aan. Dankzij verschillende investeerders kon hij de vernieuwing realiseren.

Ook was het Eemshotel dringend op zoek naar een kok. Daardoor stond Boer noodgedwongen zelf veel achter de kachel. Ook daar is verandering in gekomen. Boer heeft nu ook de personele zaken op orde, al is het bij drukte soms even wat krap qua bezetting.

Nieuwe geschiedenis

De ondernemer verwacht dat de werkzaamheden aan de dijk in de loop van volgend jaar klaar zullen zijn. 'Dan hebben we nieuwe parkeerplekken en is het hotel veel beter bereikbaar.'

Daarmee gaat hij de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet. 'De vernieuwing is zeker een ommekeer voor het hotel geweest. We gaan hier weer nieuwe geschiedenis schrijven.'

Lees ook:

- Het Eemshotel vernieuwt in financieel zware tijd

- Eemshotel weer open; werkzaamheden duren nog een jaar

- Betere hak- en sloopwerk bij de brug van het Eemshotel