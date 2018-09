Oud-wethouder en herindelingstegenstander Haren gaat voor zetel in Stad

Voormalig wethouder van Haren Mariska Sloot staat als derde op de kandidatenlijst van de politieke partij Stad en Ommeland in Groningen. Die partij zit nu met twee zetels in de Groninger gemeenteraad.

Sloot is voormalig wethouder van de gemeente Haren en tegenwoordig raadslid namens de partij Gezond Verstand Haren. Haar partij liet haar eind 2017 aftreden in verband met het herindelingsstandpunt van het college van B&W. De overige collegepartijen wilden maatregelen treffen voor de fusie, Gezond Verstand Haren was daar tegen.



Volgens Sloot is de situatie inmiddels niet meer terug te draaien en wil ze de belangen van Haren daarom nu gaan vertegenwoordigen in de nieuwe gemeenteraad.



Meer kandidaten

Huidig fractievoorzitter Meinard Wolters van Gezond Verstand Haren is ook terug te vinden op de lijst van Stad en Ommeland. Hij staat op plek zes. Lijsttrekker is huidig Stad en Ommeland-fractievoorzitter Amrut Sijbolts. René Stayen staat op plek twee. Hij is huidig fractievoorzitter van Stad en Ommeland in Ten Boer.



Lijstduwers

De partij heeft ook twee voormalig FC Groningen-voetballers weten te strikken voor de lijst. Kurt Elshot en Henk de Haan zijn lijstduwers.



De partij Stad en Ommeland was voorheen de Stadspartij. Na de fusie met de lokale partij Algemeen Belang Ten Boer werd er gekozen voor een nieuwe naam. Inmiddels heeft Gezond Verstand Haren laten weten ook op te willen gaan in Stad en Ommeland.

