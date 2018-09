File op A7 na ongeluk is opgelost (update)

De file die woensdagmorgen ontstond na een ongeluk op de A7 van Groningen richting Drachten is opgelost.

Tijdens de ochtendspits stond ter hoogte van Boerakker een file van bijna twaalf kilometer; de vertraging bedroeg vijftig minuten.

Volgens de politie zijn vier auto's op elkaar gebotst. Er is niets bekend over de oorzaak van het ongeluk. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.