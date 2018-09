't Swieneparredies gaat verhuizen; wil jij twee beren overnemen?

't Swieneparredies in Nieuw Scheemda gaat verhuizen. De verhuizing van de varkensboerderij is noodzakelijk omdat het huidige onderkomen, een 19de-eeuwse Oldambtster boerderij, is verkocht.

'Het was een uitdaging om een nieuwe plek te vinden', vertelt Milan Sanders van het Swieneparredies. 'De gemeente Haren heeft een stuk grond ter pacht beschikbaar gesteld', vervolgt hij. De varkens krijgen een plekje naast zorgboerderij De Mikkelhorst.

Geen bezoekerscentrum of museum

't Swieneparredies was meer dan twintig jaar gevestigd in Nieuw Scheemda en was voor veel mensen een geliefd dagje uit. In Haren gaat er wel wat veranderen. 'We hebben geen bezoekerscentrum meer en ook geen museumfunctie. Maar er zijn doordeweeks altijd twee vrijwilligers om de varkens te verzorgen, dus als mensen even willen komen kijken, kan dat', legt Sanders uit.

Tijdelijk

Overigens is het plekje in Haren tijdelijk. Met de gemeente Delfzijl wordt gekeken of een vestiging op het terrein Groot Bronswijk in Wagenborgen mogelijk is.

Swiffer en Duster

Omdat zowel in Haren als in Delfzijl minder ruimte is, wordt een nieuw thuis gezocht voor twee varkens: Swiffer en Duster. Deze twee middelgrote gecastreerde beren zijn een beetje afstandelijk, maar wel heel nieuwsgierig. 'Weet waar je aan begint', waarschuwt Sanders eventuele belangstellenden. 'Het zijn goede uitbrekers, dus je hekwerk moet op orde zijn en ze hebben veel ruimte nodig.' Als je aan de eisen denkt te voldoen, kun je 't Swieneparredies mailen.

