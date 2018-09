Politie houdt drie mannen aan na gijzeling in Hoogezand

De politie heeft dinsdagavond drie mannen aangehouden in een woning aan de Staringstraat in Hoogezand. Het drietal zou een inwoner van Hoogezand in zijn huis hebben mishandeld en gegijzeld.

Het slachtoffer belde zelf de politie. Hij vertelde dat hij in zijn woning was mishandeld en dat drie mannen hem hadden meegenomen in een auto. De Hoogezandster kon een signalement geven van de daders en ook van hun auto.

De politie in Hoogezand vond de auto in de Staringstraat. De drie mannen zaten in een woning. Het gaat om twee inwoners van Hoogezand van 45 en 53 jaar en een 31-jarige man uit Appingedam. De politie heeft hen bevolen naar buiten te komen. Daar zijn ze aangehouden. De auto is in beslag genomen.