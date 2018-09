Deel dit artikel:













Nieuwe roeden voor De Fortuna: 'En doar bin wie hol wies mit' De nieuwe roeden worden woensdagochtend op De Fortuna geplaatst. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Molen De Fortuna in Noordhorn oogde de laatste maanden vrij troosteloos. Niet heel vreemd, want sinds maart heeft de molen geen roeden meer. Na vandaag komt daar verandering in, want er worden nieuwe exemplaren op de molen gezet.

In de Langestraat liggen woensdagochtend twee lange roeden van elk 22 meter te wachten tot ze op De Fortuna kunnen worden geplaatst. Deze nieuwe roeden zijn nodig omdat de oude roeden deelbaar waren. Bij twee andere molens met deelbare roeden waren de bouten afgebroken. Vergoeding Nadat het probleem bekend was, besloot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alle 47 molens in Nederland met deelbare roeden stil te laten zetten. Door een vergoeding van het ministerie kunnen de eigenaren van de molens roeden uit één geheel laten plaatsen. 'Dat de deelbare roeden zo slecht waren, was voor ons ook onverwachts. Wij hebben zelf nooit met afgebroken roeden te maken gehad', vertelt één van de werklieden van molenbouwer Jellema. Zij zijn belast met het plaatsen van de nieuwe roeden op De Fortuna. Speling in deelbare roeden 'Alles kan kapot natuurlijk, maar ik denk dat deze nieuwe roeden mij wel overleven', vult molenaar Klaas Hekker lachend aan. 'Ik heb papieren van de Rijksdienst liggen waarop duidelijk te zien is wat voor speling er in de oude, deelbare roeden zat. Daardoor zouden de bouten uiteindelijk afknappen.' Hekker is erg blij dat De Fortuna er straks weer goed op staat. En bij nieuwe roeden blijft het bovendien niet. 'De stelling van De Fortuna is gerestaureerd. Daarnaast is zowel op de stelling als op de loopplanken een nieuwe deklaag aangebracht. En doar bin wie hol wies mit', besluit hij. Subsidie voor molenonderhoud Onlangs wist de gemeente Zuidhorn 109.437 euro binnen te halen via de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) voor het onderhoud van de vier molens in de gemeente. Naast De Fortuna gaat dat om De Kievit in Grijpskerk en De Leeuw en Aeolus in Oldehove. Lees ook: - Monumenten worden aangepakt in Zuidhorn, kosten: 125.000 euro

