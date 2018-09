Meerdere tips over vermist meisje (16)

De politie heeft meerdere tips binnengekregen over de verdwijning van de 16-jarige Daniëlle.

Waar ze momenteel verblijft, is nog steeds niet duidelijk. 'De familie is heel erg bezorgd en wij delen die zorgen', zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer. 'We zijn volop bezig met het onderzoek.'

Hoofdstation

Daniëlle is zaterdag voor het laatst gezien op het hoofdstation van Groningen en wordt sindsdien vermist. De tiener zou na een bezoek aan haar moeder weer naar de instelling gaan waar zij verblijft, maar is daar nooit aangekomen.

Camerabeelden

Uit camerabeelden blijkt dat ze twee uur lang op een bankje bij Burger King op het station heeft gezeten. Daarna werd ze aangesproken door een stel jongens en zijn ze gezamenlijk weggelopen. Op de beelden is te zien dat de jongens teruglopen, maar zonder Daniëlle.

Op het moment van haar verdwijning droeg Daniëlle een blauwe spijkerbroek met gaten en glitters. Ook droeg ze zwarte Versace-schoenen en een donkerblauwe jas van Canada Goose.

Lees ook:

- Vermiste 16-jarige voor het laatst in Groningen gezien