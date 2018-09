Definitief: kunstgrasvelden voortaan 'rubbervrij'

De gemeente Groningen gaat toekomstige kunstgrasvelden aanleggen zonder gebruik te maken van rubberkorrels.

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde deze zomer aan dat het zogenoemde rubbergranulaat schadelijk is voor mens en milieu. Stoffen uit het zogenoemde rubbergranulaat kunnen lekken en zo in de bodem en sloten terecht komen.

Halt

Het stadsbestuur riep eerder de aanleg van nieuwe velden een halt toe, om te voorkomen dat er nieuwe velden zouden worden aangelegd, die vervolgens zouden moeten worden aangepast. Nu is gebleken dat de korrels inderdaad schadelijk zijn, komen er definitief geen kunstgrasvelden met rubberkorrels bij.

Nieuwe kunstgrasvelden

Volgend jaar komen er zeven nieuwe kunstgrasvelden zonder rubberen of andersoortige korrels. Het gaat om velden op de sportcomplexen Coendersborg en Kardinge en velden van de voetbalclubs Velocitas, SC Stadspark, HFC '15 en FC Lewenborg (twee velden).

Eerder was er al ophef over de mogelijk kankerverwekkende stoffen in de korrels. Volgens het RIVM is dat risico verwaarloosbaar; voor het milieu blijkt het rubber dus wél schadelijk.

