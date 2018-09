Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoger beroep Hoogezandster brandstichter is afgewezen Marcel S. (Foto: RTV Noord)

De man die vastzit voor vier brandstichtingen in de Hoogezandster Ferdinand Bolstraat is in hoger beroep gegaan tegen zijn voorlopige hechtenis. In dat hoger beroep zijn alle bezwaren die hij heeft, afgewezen.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

De 43-jarige verdachte had gevraagd om een eind te maken aan zijn voorlopige hechtenis, maar dat verzoek is afgewezen. 'De feiten zijn zo ernstig dat zijn hechtenis niet geschorst kan worden', zegt persofficier Pieter van Rest. Marcel S. blijft daardoor vastzitten. Op 23 augustus werd bekend dat S. negentig dagen langer vast bleef zitten, omdat hij naast een brand in zijn flat ook verdacht wordt van drie andere branden. Gebiedsverbod De gemeente Midden-Groningen had overigens een gebiedsverbod voor de 43-jarige S. klaarliggen, mocht hij eind augustus zijn vrijgekomen. Toen zijn voorlopige hechtenis met negentig dagen werd verlengd, bleek dat gebiedsverbod niet meer nodig. Lees ook: - Verdachte brandstichtingen Hoogezand tipte RTV Noord

- Hoogezandster ook verdacht van drie andere branden