Lopend Vuur: Iedereen moet een kind kunnen krijgen

Voor vrouwen in bepaalde risicogroepen gaat de GGD in de Veenkoloniën en de gemeente Groningen anticonceptie vergoeden.

Met het project wil de overheid, samen met de GGD, onverantwoorde zwangerschappen voorkomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld vrouwen met een verstandelijke beperking, een psychische ziekte of een verslaving.

Het gaat hier niet om een verplichting. De GGD hoopt te voorkomen dat kinderen een verkeerde start maken. Met het project wil men bijvoorbeeld deze vrouwen snel aan een spiraaltje helpen.

Wat vind jij hiervan? Is het goed dat de overheid dit wil reguleren of bepaalt iedereen dat zelf? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Maakt geld gelukkig?

Op het Lopend Vuur van gisteren hebben 3668 mensen gestemd. 57,69 procent vindt dat geld wél gelukkig maakt, 42,31 procent denkt van niet.