GGD-project: 'Soms is het beter dat een vrouw niet zwanger wordt'

Hoe overtuig je een vrouw dat het voor haar beter is om (nog) geen kind te nemen? De GGD Groningen gaat hulpverleners trainen om vrouwen in een kwetsbare positie te overtuigen aan de anticonceptie te gaan.

'Dwang is uit den boze', zegt coördinator Fetzen de Groot van de GGD Groningen. 'Maar door het gesprek aan te gaan, hopen wij dat vrouwen - en ook mannen - gaan nadenken over hun situatie en hun seksuele gezondheid. Ervaring leert dat tachtig procent van de vrouwen voorbehoedsmiddelen gaat gebruiken.'

Proefprojecten

Die ervaring is gebaseerd op de uitkomsten van proefprojecten in Nijmegen, Tilburg en Rotterdam. De resultaten daarvan zijn zo bemoedigend dat het project nu over het hele land wordt uitgerold.

De gemeente Groningen en de elf gemeenten in de Groningse en Drentse Veenkoloniën behoren tot de eerste gemeenten die zich hebben aangemeld.

Verstandig

De vrouwen om wie het gaat zijn vaak al in beeld bij diverse instanties, legt De Groot uit. 'Bijvoorbeeld bij de vrouwenopvang, dak- en thuislozenzorg of de psychiatrie. Of het gaat om vrouwen met een verstandelijke beperking. Soms gaat het (ook) om vrouwen in de prostitutie. Als ze al een kind hebben, kun je je afvragen of een tweede kind in hun geval wel verstandig is.'

In ons land rust nog steeds een taboe op het bespreken van seksualiteit Fetzen de Groot - GGD Groningen

Tactvol

Het voeren van zo'n 'overtuigingsgesprek' vereist een tactvolle aanpak. Daarom gaat de GGD medewerkers van andere hulpinstanties trainen in dit soort gesprekken. Daarnaast gaat het om herkennen van 'risicogevallen', zodat de hulpverlening snel op gang kan komen.

Taboe

'In ons land rust nog steeds een taboe op het bespreken van seksualiteit', zegt De Groot. 'Ook bij hulpverleners. Daar moeten we vanaf', zegt hij.

'Daarom is die gesprekstraining nodig', vervolgt hij. 'Want bij zo'n gesprek is het belangrijk dat er direct een klik tussen de hulpvrager en hulpverlener is. En er komt ook een stuk voorlichting bij kijken. Vaak is het niet bekend om wie het gaat niet wat er allemaal mogelijk is.'

De man?

En hoe zit het nu met de rol van de man? Die is tamelijk gering, moet De Groot toegeven.

'Als het gaat om anticonceptie, zijn de pil of condooms eigenlijk geen optie. Daarvoor is een vorm van discipline nodig die bij deze vrouwen vaak ontbreekt. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een spiraaltje of de prikpil. Toch hopen we ook de mannen te betrekken.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Iedereen moet een kind kunnen krijgen

- 'Meisjes in de Veenkoloniën doen eerder aan seks'