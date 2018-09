Rondje Groningen: Oh Oh Scheemda

De Rijdende Rechter te midden van het tumult (Foto: Still Rijdende Rechter)

Een burenruzie in Scheemda maakte de tongen los, trouwen op de fiets en een schilderij van de Grote Markt. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Familiegeluk

'Een dag om nooit te vergeten' voor vogelliefhebber Henk Blaak. Hij kreeg de complete zeearendfamilie in het Zuidlaardermeergebied - vader, moeder, twee jongen - voor de lens van zijn camera.

2) Burentumult

De aflevering van De Rijdende Rechter in Scheemda van dinsdagavond maakte flink wat reacties los. Kort samengevat: het ging over flikflooiende buren.

3) Twintig Zuidlaardermeren vol

De dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's blikt terug op de droogte van de afgelopen periode. Er ging nogal wat water vanuit het IJsselmeer deze kant op.

'In totaal is er zo'n 125 miljoen m3 water aangevoerd. Een enorme hoeveelheid, vergelijkbaar met twintig keer de hoeveelheid water die in het Zuidlaardermeer zit!'

4) 'Slopen die handel'

Oké, hij is niet nieuw. Maar deze reportage over 'het meest zinloze stoplicht van Nederland' is een klassieker op onze YouTube-pagina en wordt nog dagelijks bekeken.

5) Wie biedt?

Voor wie nog wat spaargeld op de plank heeft liggen en een plaatsje vrij heeft aan de muur: bij Fischers Auction gaat een schilderij met daarop de Grote Markt gemaakt door Cornelis Vreedenburgh van de hand. Bieden kan vanaf 24.000 euro.

Het gaat om dit schilderij:



6) In stijl naar het altaar

Je hoeft niet altijd in een chique trouwauto naar je huwelijk. Het kan ook gewoon op de fiets...

7) Lekker bakkie koffie

Koffie en studeren: een prima combinatie. Dat vindt de Ukrant ook en daarom liep de verslaggever binnen bij een aantal koffietentjes in Stad, om ze te testen.



8) Vaste prik

AD-wielerverslaggever Thijs Zonneveld stelt zijn dagelijkse vraag over Bauke Mollema in de Vuelta...



...ja dus



9) Pindakaaswinkel

Wie is er niet groot mee geworden, toch?

