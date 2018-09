'Mensen gaan met tegenzin akkoord met aanbod NAM'

Een groot deel van de Groningers heeft het laatste aanbod van de NAM voor de afhandeling van oude schadegevallen geaccepteerd. Maar dat betekent niet dat de mensen daar ook tevreden mee zijn.

Dat zegt de Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen in zijn halfjaarlijks rapport.

Hoge score

De NAM besloot begin dit jaar om de meer dan zesduizend openstaande schadegevallen van vóór 31 maart 2017 een laatste aanbod te doen. Bijna tachtig procent heeft dat bod geaccepteerd. 'Een hoge score', zegt raadsman Leendert Klaassen.

Tegenzin

Volgens hem is er alleen weinig sprake van echte tevredenheid, omdat 'het schadeproces zich vaak jaren heeft voortgesleept'. 'Het lijkt er bovendien op dat velen met (lichte) tegenzin akkoord zijn gegaan.'

Klachtentoename

Verder kwamen in de eerste helft van 2018 127 klachten binnen over schadeafhandeling of versterking. Dat zijn zestien meer dan in de eerste helft van 2017. De meeste klachten gingen over schadeafhandeling, zoals hieronder is te zien:



'Ombudsman'

De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning fungeert als een soort ombudsman en is benoemd door voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Lees ook:

- 'NAM te gehaast en onzorgvuldig bij afhandeling oude schades'