Verdachte brandstichting Hoogezand gaat verhuizen

Marcel S., de verdachte die vastzit voor vier brandstichtingen aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand, keert niet terug in zijn woning. De verdachte heeft de huur van zijn woning opgezegd, waardoor hij naar een andere woning op zoek moet als hij vrijkomt.

Dat bevestigen de advocaat van de verdachte en woningbouwcorporatie Lefier. Het appartement van de verdachte staat te huur aangeboden op de website van Lefier.

Geen rechter tussengekomen

Volgens zijn advocaat heeft S. de huur opgezegd omdat hij zelf niet terug wil keren in zijn woning. Lefier zegt dat er is geen rechter tussengekomen is bij het besluit de huur op te zeggen. Begin oktober moet de woning weer verhuurd worden.

Vier branden

Marcel S. wordt verdacht van vier van de in totaal twaalf branden die de afgelopen tijd hebben gewoed in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat. Eén brandstichting heeft hij bekend: op zaterdag 4 augustus stak hij in de kelder van zijn appartementencomplex een tijdschrift in brand. Dat deed hij volgens zijn advocaat 'om zich te verplaatsen in de daadwerkelijke brandstichter'.

De hechtenis van S. werd eind augustus met negentig dagen verlengd. De verdachte is hiertegen in hoger beroep gegaan, maar dat hoger beroep heeft de rechtbank gisteren afgewezen. S. ontkent betrokkenheid bij drie van de vier branden waarvan hij verdacht is.

Medebewoners wilden al geen terugkeer

Andere inwoners van de flat waarin S. woonde wilden al niet dat hij terugkeerde in de flat. 'Het liefst willen we de verdachte niet terug, als blijkt dat hij het gedaan heeft', zei buurtbewoner Sonja Andrei begin augustus.

