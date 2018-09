Deel dit artikel:













Oversteken Laan Corpus den Hoorn moet veiliger worden voor fietsers (Foto: Gemeente Groningen)

Laveren met de fiets om drie rijbanen voor auto's over te steken; het was voor fietsers op de Hoornsedijk niet makkelijk om Laan Corpus den Hoorn in de stad over te steken.

Voor 180.000 euro gaat de gemeente Groningen de oversteek aanpassen om de situatie veiliger te maken. Het grootste deel daarvan wordt door de provincie betaald (109.000 euro). Verder van de brug Het fietspad op de Hoornsedijk buigt straks wat af naar het westen, waardoor de oversteek verder van de Van Ketwich Verschuurbrug af komt te liggen. Fietsers kunnen auto's daardoor beter zien aankomen. Omdat automobilisten het fietspad nogal eens per ongeluk oprijden, krijgt het pad een likje rode verf. Dat zou duidelijker maken dat het om een fietspad gaat.