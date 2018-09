Raad Stad ziet extra vuurwerkvrije zones wel zitten

De gemeenteraad van Groningen staat achter het plan van burgemeester Peter den Oudsten om het aantal vuurwerkvrije zones in de stad uit te breiden.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er zeven vuurwerkvrije zones. Het college van Burgemeester & Wethouders overweegt daar drie aan toe te voegen.

Dieren

De politieke partijen zijn benieuwd naar de locaties van de extra vuurwerkvrije zones. Burgemeester Den Oudsten kon nog geen concrete locaties aanwijzen, maar had wel zo zijn ideeën. 'Het kan bijvoorbeeld rondom kinderboerderijen. Of het gebied rondom de Sontweg, daar staan veel paarden.'

Aftelmoment

Rond middernacht komen veel mensen samen tijdens het aftelmoment op de Vismarkt. De PvdA ziet wel nadelen aan dat aftelmoment. 'Het lijkt allemaal leuk, maar pas op', zegt Diederik van der Meide. 'Als het een te groot succes wordt, zit je met te veel mensen in de binnenstad.'

Den Oudsten ziet ook dat er een toename is van het aantal mensen tijdens het aftelmoment. 'Maar dat wil niet zeggen dat we het plein gaan afhekken en portiers gaan neerzetten. Het zou wel kunnen dan dat op enig moment mogelijk is.' Toch wil de burgemeester op dit moment nog geen 'draconische veiligheidsmaatregelen' nemen.

