Festivalbezoekers in Stad krijgen te maken met 'alcoholslagboom'

De alcoholslagboom is een primeur in de provincie Groningen. (Foto: Groen Licht Groningen/Twitter)

Een parkeerplaats die je alleen kunt verlaten als je nuchter bent? Bezoekers van het festival ReitdiepPOP krijgen daar op zaterdag 15 september mee te maken. De speciale slagboom betekent voor onze provincie een primeur.

De zogeheten 'alcoholslagboom' is onderdeel van de campagne Groen Licht Groningen. Deze campagne is erop gericht om de verkeersveiligheid in de provincie Groningen te verbeteren.

Waar je bij het verlaten van een doorsnee parkeerplaats vaak een kaartje in het apparaat steekt, moet je nu een blaastest afnemen. Als je nuchter bent, gaat de slagboom gewoon open. Zit er alcohol in je bloed? Dan blijft de slagboom dicht.

Advies

'Als de slagboom niet omhoog gaat, heeft het apparaat alcohol gedetecteerd', zegt Kevin Oudhuis van Groen Licht Groningen. 'Vervolgens gaan wij in gesprek met de automobilist en nemen we nogmaals een blaastest af. Op basis daarvan geven we advies.'

Volgens Oudhuis is één van de tips om bestuurders een uurtje te laten wachten, zodat de alcohol is uitgewerkt. Ook zijn er parkeerplekken gereserveerd waar zij hun auto een nachtje kunnen laten staan.

Niet verplicht

Het is een vrijwillige keuze van bezoekers om te parkeren op deze parkeerplaats. Er is ruimte voor tweehonderd auto's en daarnaast zijn er honderd parkeerplekken beschikbaar voor bestuurders die niet mee willen doen aan de actie.

Als er mensen zijn die alcohol hebben gedronken en toch de parkeerplaats willen verlaten, dan kan de slagboom handmatig omhoog worden gedaan. 'We zijn geen politieagenten en hebben geen bevoegdheid om mensen tegen te houden. We kunnen ze alleen bewust maken dat verkeer en alcohol niet samengaan.'

Primeur

Het is de eerste keer dat de alcoholslagboom in de provincie Groningen wordt gebruikt. Vorig jaar werd er tijdens de Military Boekelo in Enschede ook mee geëxperimenteerd.