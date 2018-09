Zes weken een ontbijtje met publiek: Hella en Freek de Jonge gaan het doen

'Als je een gezond ontbijt neemt, heb je geen pillen nodig', zegt Hella de Jonge die, samen met haar man Freek, zes weken in het Groninger Museum gaat wonen.

Ze beginnen iedere dag om 10.00 uur met een 'gezond ontbijtje' gemaakt in hun nagebouwde keuken. Te zien voor alle museumbezoekers.

Slapen doen ze er niet, maar hun keuken en woonkamer zijn voor deze weken wel verplaatst naar het museum. Inclusief de boeken, schilderijen en andere kunstvoorwerpen die ze in de loop der jaren hebben verzameld.

Nog geen naam voor

'Het Volle Leven' zo heet de real live exhibition waarin Freek en Hella zichzelf zes dagen per week, van 10:00 tot 17:00 uur tentoonstellen.

'Het is een fusie van theater en museum en we gaan er de komende weken nog een mooie naam voor verzinnen', zegt Freek.

Podium

Maar 'Het volle leven' is meer dan een tentoonstelling. Er is ook een podium waarboven alle kostuums hangen die Freek in de loop der jaren heeft gedragen bij zijn voorstellingen.

Gasten

Kostuums die net als de decors werden ontworpen door Hella. Want het echtpaar Hella en Freek de Jonge werkt al decennia samen. Freek zal er af en toe weer eentje aantrekken om een deel van een voorstelling te spelen.

Het podium zal ook gebruikt worden om gasten te ontvangen uit de wereld van de kunst en cultuur en er zullen iedere dag voorstellingen van gasten zijn.

'Je kunt maar beter een museumjaarkaart aanschaffen als je die nog niet hebt', zegt museumdirecteur Andreas Blühm. 'Want iedere dag zal anders zijn.'

Geen verwachtingen

Wat Freek er van verwacht? 'Een goede vraag, maar het antwoord is helemaal niets', reageert hij adrem.

'Vragen 'wat verwacht je' is een goede journalistieke vraag maar het is net als vragen naar de uitslag van een voetbalwedstrijd voordat de wedstrijd begonnen is.'

Zaterdag open

'Het Volle Leven' gaat aanstaande zaterdag open voor het publiek en sluit op 28 oktober.

Mocht je een kijkje willen nemen dan kan dat van dinsdag tot en met zondag, van 10:00 tot 17:00 uur.

