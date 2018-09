Vermist meisje (16) is terecht; twee mannen aangehouden (update)

Het 16-jarige meisje dat sinds afgelopen zaterdag werd vermist, is terecht. In verband met deze zaak zijn twee mannen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht, wil de politie niet zeggen.

Dankzij tips en politieonderzoek is de tiener in goede gezondheid aangetroffen in de provincie Groningen, twittert de politie.

De politie gaat met het meisje in gesprek en zorgt ervoor dat ze de nodige zorg gaat krijgen.

Hoofdstation

Het meisje was zaterdag voor het laatst gezien op het hoofdstation van Groningen. De tiener zou na een bezoek aan haar moeder weer naar de instelling gaan waar zij verblijft, maar is daar nooit aangekomen.