'Meesteroplichter' Mustafa O. moet 3,5 jaar de cel in, maar waar is hij?

'Zeker veertig ondernemers in Nederland zijn op geraffineerde en schaamteloze wijze opgelicht door de 32-jarige Mustafa O. Hij zou een celstraf van 3,5 jaar moeten krijgen', zei de officier van justitie woensdag tijdens de rechtszaak tegen O..

O. verscheen woensdag niet op zitting. Hij kwam eind 2016 op vrije voeten en is sindsdien onvindbaar.

Kleine ondernemers

O. woonde in 2015 in de Bankastraat in Groningen, toen hij volgens de officier een dagtaak had aan het bellen van kleinere ondernemingen zoals kapperszaken, kinderopvang, maar ook de pastorie van kerken. Vaak zocht de man op internet naar gegevens van het bedrijf en gebruikte die in het gesprek.

Rechtbankmedewerker

O. zou zich hebben voorgesteld als een medewerker van de rechtbank in Amsterdam of als een gerechtsdeurwaarder. De ondernemer kreeg vervolgens te horen dat een factuur van een advertentie in een bedrijvengids of telefoongids niet was betaald. Dit ging om hoge bedragen en er dreigde een beslaglegging op de bankrekeningen van het bedrijf.

'Verstand van zaken'

De man klonk overtuigend, zeiden de gedupeerden die woensdag naar de rechtbank waren gekomen. Elk weerwoord werd door de beller weerlegd. 'Hij had verstand van zaken', klonk het vanaf de publieke tribune. Dit geloofde de officier wel, omdat O. een hbo-rechtenstudie heeft gedaan. Na twee jaar is hij gestopt.

Meermalen gebeld

Bedrijven werden meerdere keren door O. gebeld en die voerde de druk op. De ondernemers dachten echt dat O. bij de rechtbank werkte en betaalden. 'Als je de rechtbank al niet meer kunt vertrouwen', zei een gedupeerde tegen de rechter. Niet iedereen kon het bedrag ophoesten en daarom werden de spaarrekeningen van hun kinderen gebruikt. Ook gebruikte een slachtoffer het geld dat voor de uitvaart van haar kleinkind was bestemd.

Handlanger

Zodra de hoorn op de haak lag, kwam het besef dat ze waren opgelicht. De slachtoffers deden aangifte. Ze hadden het bankrekeningnummer waarop het geld was gestort en het telefoonnummer waarmee was gebeld. Uiteindelijk kwam de politie bij Mustafa O. en zijn handlangers uit. Eén van hen is de 41-jarige Engin C. uit Kolham. Het OM eiste dinsdag tegen hem een jaar celstraf. C. verscheen evenmin op de zitting.

Katvangers

Deze week staan nog dertien verdachten in deze zaak terecht. Zij fungeerden onder meer als katvanger. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen om crimineel geld op te laten storten. Zij pinden het geld en stonden het af aan O. en zijn handlangers.

O. zou als spil in deze zaak ruim zes ton illegaal hebben verdiend. De officier kondigde op zitting aan dat dit bedrag op de man wordt verhaald.

De rechtbank doet 19 oktober uitspraak.