Duitsland haalt opgedoken spullen uit Eerste Wereldoorlog op in Westerbroek

Duitsland heeft vandaag de spullen opgehaald die een duikteam uit Lauwersoog had opgedoken van het wrak van de Duitse kruiser de 'Mainz' die tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Helgoland verging.

Het gaat onder meer om een kanon, een stijghelm en een richtkijker.

Over de spullen was een conflict ontstaan, omdat Duitsland vindt dat de Nederlandse duikers van het wrak hadden moeten afblijven. Er werden in mei van dit jaar in opdracht van Duitsland zelfs huiszoekingen bij leden van het duikteam verricht.

Verbaasd

Het wrakduikteam Zeester was erg verbaasd over die plotselinge actie. Advocaat Jan Maarten Pol verwoordde het destijds zo: 'We hadden in goed onderling overleg en al toegezegd dat we de spullen van de Mainz, die wij in ons bezit hebben, willen schenken aan een museum in Cuxhaven. En dan krijg je dit.'



Museum

Uiteindelijk is de zaak 'in der minne geschikt', zoals dat heet. Wrakduikteam Zeester overhandigde de spullen aan medewerkers van het Duits Militair Historisch Museum in Dresden. Dat gebeurde op het terrein van één van de duikers, in Westerbroek, onder toeziend oog van advocaat Hans Mathijsen. Hij was door Duitsland ingehuurd.

'Respect'

Volgens Mathijsen vinden onze oosterburen het erg belangrijk de spullen terug te krijgen: 'Respect. Respect voor eigendom, voor de geschiedenis, en voor de nabestaanden. Duitsland bepaalt zélf waar zij met haar eigendommen naartoe gaat, en wil dat niet voorgeschreven krijgen door wie dan ook'.

Duikmes

Overigens is het maar de vraag of alle spullen die zijn opgehaald afkomstig zijn van de Mainz. Zo is er een duikmes meegenomen dat deels uit kunststof bestaat en dus niet afkomstig is uit de Eerste Wereldoorlog. 'Van ons mogen ze dat mes ook gaan exposeren', zegt Pol met een glimlach.

Lees ook:

- Duikclub uit Lauwersoog geeft Duitsers spullen terug

- Duitsers doen huiszoekingen bij Groningse duikers