Renovatie Stadhuis gaat niet lukken voor 15 miljoen euro

Voordat er ook maar een kwast door het Stadhuis is gegaan is nu al duidelijk dat de verbouwing en renovatie van het monumentale pand aan de Grote Markt hoger zal liggen dan de beschikbare 15,5 miljoen euro.

De gemeenteraad van Groningen wil weten hoe de kosten van de renovatie van het stadhuis niet de spuigaten uit gaan lopen. Zelfs nu het kostbare glazen dak bovenop het Stadhuis niet doorgaat. Burgemeester Peter den Oudsten kan op dit moment nog niet zeggen met welk bedrag het budget wordt overschreden.

Scenario's van de burgemeester

'Als we denken dat de stijging zodanig is dat er een sobere variant voor de verbouwing moet komen, dan zullen we die uitwerken', laat Den Oudsten weten. De fracties van SP en CDA willen geen scenario's zien waarbij wordt uitgegaan van kostenoverschrijding, maar scenario's die binnen het gestelde budget blijven.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de renovatie en verbouwing wordt de raadszaal naar de derde verdieping verplaatst. De raadszaal moet daarmee plek bieden aan meer politici. Dat is nodig omdat de gemeenteraad van 39 naar 45 leden gaat. Dat is het gevolg van de herindeling met Groningen en Ten Boer. Verder wordt het Stadhuis aan buiten- en binnenkant opgeknapt en verduurzaamd.

Dat is tegen het zere been van de SP en CDA. Beiden partijen stelden voor om de renovatie voor 7,5 miljoen euro uit te voeren. 'Wat ons betreft kiezen we alsnog voor de meest sobere versie waarmee we wel vernieuwen en verduurzamen.'

Wordt de aanbesteding nu niet duurder?

René Bolle (CDA): 'Hoe kan het zijn dat er in het budget van 15,5 miljoen euro geen post is opgenomen voor een reguliere prijsverhoging? Drijft het college nu voor de aanbesteding de prijs niet op door rekening te houden met een prijsstijging?'

Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland): 'Alle alarmbellen zijn afgegaan nu we zien dat het college rekening houdt met een kostenstijging.'

We hebben geen zin in een race om als eerste in een kamer te zitten Carine Bloemhoff - PvdA

Te weinig fractiekamers

Coalitiepartij PvdA maakt zich vooral zorgen het aantal fractiekamers dat in het verbouwde Stadhuis terugkeren. 'We zien dat er niet voldoende fractiekamers zijn ingetekend', zei een bezorgde Carine Bloemhoff. 'We hebben geen zin een in race om als eerste in een kamer te zitten. We willen gewoon een plek waar we ons werk kunnen doen.' Het is voor de PvdA geen optie om buiten het Stadhuis te werken. 'Dat is natuurlijk geen doen.'

Meer werken buiten het Stadhuis

Voor 100% Groningen is dat wel een optie. Die partij kan zich wel voorstellen dat het gemeentebestuur buiten het Stadhuis gaat werken. Burgemeester Peter den Oudsten liet duidelijk weten dat het Stadhuis tot in de lengte van jaren een belangrijke plek zal zijn voor het Stadbestuur. 'Het is ondenkbaar, ondenkbaar dat het gemeentebestuur uit dit gebouw trekt.'

