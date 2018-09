Komen er Chilenen in door VV Eenrum verloot huis?

De vakantievilla in Lauwersoog die te winnen is. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Een vakantiehuis, auto en vakantie valt er te winnen. 6.000 loten moeten er verkocht worden om de trekking in oktober door te laten gaan. Daarvan moeten er nog zo'n 2.300 verkocht worden. De voetbalvereniging in Eenrum is ervan overtuigd dat de trekking door gaat.

De club organiseert de loterij om de kas te spekken. Met de opbrengst gaat het huidige sportcomplex aangepakt worden. Zo is het hoofdveld aan vervanging toe. De loten kosten 98 euro per stuk.

Spannend of het doorgaat?

Duur? 'Mwoah, kijk als je er zelf niet in gelooft dan moet je er ook niet aan beginnen. En zo werken we er ook naar toe. En als het niet lukt, waar we niet van uit gaan, dan hebben we er alles aan gedaan om er een succes van te maken', vertelt Hans Oorebeek, één van de initiatiefnemers van de actie.

Om de actie onder de aandacht te brengen heeft de vereniging vaak de publiciteit opgezocht. 'Ook hebben we op markten gestaan, doen we veel met Facebook en adverteren we op diverse plekken', legt Oorebeek uit.

De vereniging heeft ook potentiële geïnteresseerden persoonlijk aangeschreven. 'Beleggers of andere mensen die geïnteresseerd zijn in het krijgen van een woning', zegt Oorebeek.

Waar?

De meeste loten zijn verkocht in de Randstad en in Eenrum. Clublid Eric Schoenmakers kan via een kaart goed zien waar de loten verkocht worden.

'Mensen in de Randstad willen graag een villa op Lauwersoog winnen omdat ze er dan even op uit kunnen. Maar er zijn ook mensen uit Italië, Duitsland, Spanje en zelfs Chili die een lot hebben gekocht. Die hebben waarschijnlijk een band met Nederland', vertelt Schoenmakers.

De trekking van de loterij is op 19 oktober, als er 6.000 loten verkocht zijn.

Lees ook:

- Loterij met huis als hoofdprijs is gestart; wethouder koopt eerste lot

- Voetbalvereniging Eenrum verloot huis, auto en vliegreis