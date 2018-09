Deel dit artikel:













Bedum zoekt deelnemers voor aanleg van snel internet

De gemeente Bedum peilt de interesse voor snel internet via glasvezel onder 270 adressen in het buitengebied. Alle bewoners hebben daarover een brief gekregen.

Wie mee wil doen, kan zich voor eind oktober aanmelden. In dat geval betaalt de gemeente de aansluiting. Wie na de deadline mee wil doen, moet de kosten hiervoor zelf betalen. Dat kan volgens Bedum 'duizenden euro's kosten'. Onrendabel Door de hele provincie Groningen zijn ruim 13.000 adressen waar nog geen snel internet via glasvezel is. Omdat het voor providers onrendabel is om in deze buitengebieden glasvezel aan te leggen, heeft de provincie een lening ingesteld. Ook zijn er subsidies beschikbaar van Economic Board Groningen en het project Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van de adressen in een gebied meedoet. Lees ook: - Supersnel internetten via de tv-kabel? Het kan mogelijk in 2020

