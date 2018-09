Burgemeester Den Oudsten: 'Politiestaking is een zorgelijke situatie'

'Het recht om te staken is een groot goed', zegt burgemeester Den Oudsten. 'Maar ik heb moeite met het moment van deze staking.'

Agenten rukken dit weekend alleen uit bij 'nood en dood'. Dat betekent dat er bij evenementen, voetbalwedstrijden en in de uitgaanscentra geen politie aanwezig is. De burgervader van Stad noemt dat een 'zorgelijke situatie'.

'Heftigste politiestaking ooit'

'Gaat het kabinet niet akkoord met de eisen van de politievakbonden dan kan Nederland zich opmaken voor de heftigste politiestaking ooit', zo lieten de bonden eerder weten. De politie eist een hoger loon en maatregelen om de hoge werkdruk aan te pakken.

Den Oudsten verwacht echter nog niet direct problemen: 'Ik weet wel dat de openbare orde teams van de politie in de binnenstad onmisbaar zijn om het uitgaansklimaat voor iedereen veilig te houden.'

Maar de burgervader is er nog niet zeker van dat er ook daadwerkelijk gestaakt gaat worden: 'Dat kan op het laatste moment wijzigen. Dat is altijd met dit soort acties.'

'Onacceptabele risico's'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stapt trouwens naar de rechter om de staking in de huidige opzet, te voorkomen. Volgens de minister is er sprake van 'onacceptabele risico's voor de openbare orde'.

Of de gemeente Groningen zich bij het kort geding aansluit wordt vrijdag bekeken. 'Als we dat doen dan is het echt vanwege het tijdstip, niet vanwege het doel van de staking', aldus de burgemeester. Het kort geding over de cao-actie is vrijdag om 11.00 uur in Den Haag.

In Amsterdam

FC Groningen speelt komend weekend trouwens een uitwedstrijd in Amsterdam, tegen Ajax.

'Nou daar zegt u wat. Dat klopt en daar ben ik heel blij mee', besluit Den Oudsten.

