Energieproeftuin Hanzehogeschool genomineerd voor energieprijs

De energieproeftuin van de Hanzehogeschool in Groningen, EnTranCe, is genomineerd voor een Offshore Energy Award 2018.

De uitreiking is op 22 oktober, tijdens Offshore Energy 2018. Dat is een jaarlijkse internationale beurs en conferentie in Amsterdam gericht op de energiemarkt.

Proeftuin

In de EnTranCe energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en de Energy Academy Europe wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de overgang naar een duurzame samenleving gebaseerd op schone energiebronnen.

EnTranCe is genomineerd in de categorie Public Outreach Award; een prijs voor een project dat een buitengewone prestatie levert op het gebied van publieksbereik bij de bewustwording rondom energietransitie.

Naast EnTranCe zijn Nexstep (NOGEPA) en Buccaneer Delft genomineerd.

