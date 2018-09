Vraag naar bouwvakkers explodeert: Leerbouwen zet alle zeilen bij

De vraag naar timmerlieden, metselaars en schilders in onze provincie is het afgelopen jaar bijna verdubbeld, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Reden voor omscholingsinstantie Leerbouwen om te verhuizen van Delfzijl naar Stad.

De school zat de afgelopen jaren in Delfzijl, maar kon daar naar eigen zeggen niet groeien.

In Delfzijl konden jaarlijks zo'n 65 mensen doorstromen naar een baan in de bouw, maar het aantal deelnemers uit de regio liep terug.

Leerbouwen is inmiddels al in het voormalige pand van Centrum voor Vakopleidingen getrokken, vlakbij de Sontbrug in Stad. Daar hoopt men het aantal deelnemers te kunnen verdubbelen.

Stroomversnelling

'De vraag naar bouwvakkers is de afgelopen tijd geëxplodeerd', vertelt oprichter Tjeerd van der Sluis van Leerbouwen. 'In de crisis is niet veel gebouwd, dus komt alles nu in een stroomversnelling. En mensen zijn niet 1, 2, 3 voorhanden.'

Volgens het CBS waren er van 2012 tot 2015 gemiddeld niet meer dan honderd vacatures in de bouw in Groningen. In 2016 begon het weer te stijgen en op dit moment zijn er zo'n vijfhonderd banen beschikbaar. In heel Nederland bijna 17.000, tegen bijna 7.000 twee jaar geleden.

In het voormalige Centrum voor Vakopleidingen is een schilder-, metsel-, timmer- en behangafdeling. Binnenkort komt daar een lokaal voor het leggen van zonnepanelen bij.

Deelnemers worden - afhankelijk van hun niveau - in enkele maanden tot een jaar omgeschoold om aan de slag te gaan bij een bedrijf in de bouw. Gemeenten en bedrijfsleven betalen hieraan mee.

Langer onderweg

Van der Sluis koos ervoor naar Groningen te gaan, omdat de Stad centraler ligt voor deelnemers uit onder meer het Westerkwartier en Het Hogeland. Voor mensen uit Delfzijl pakt het nadelig uit, omdat die nu wel langer onderweg zijn.

'Maar een groot deel van de mensen uit dat gebied konden we al laten doorstromen naar de bouw. En we laten bussen rijden om mensen hier toch te laten komen', zegt Van der Sluis.

Eer van je werk

Eén van de deelnemers is Stadjer Henk Middel, die vroeger in een fabriek werkte. Hij wil nu huisschilder worden en timmert figuurlijk gezegd aardig aan de weg. Hij hoopt over een maand een baan te hebben.

Ook heeft hij er plezier in: 'Je hebt eer van je werk. Als je een lelijke, verrotte deur binnen een paar dagen weer als nieuw kunt laten lijken, is dat mooi. Dat zie je.'

De officiële opening van de school is volgende week donderdag.

