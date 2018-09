Deel dit artikel:













'Niet iedereen kan een volwaardige moeder of vader worden' (Foto: RTV Noord)

De GGD in Groningen gaat hulpverleners trainen om kwetsbare vrouwen te overtuigen de juiste voorbehoedsmiddelen te gebruiken. 'Mensen hebben het recht ouder te worden, maar niet iedereen is in de omstandigheden om volwaardig moeder of vader te worden.'

Dat zegt Judith Bouwman in Noord Vandaag. Ze is van centrum seksualiteit MEE. De trainingen worden gegeven omdat er meer ondersteuning moet komen voor kwetsbare vrouwen en hun eventuele kinderen. Zowel voor, tijdens als na de bevalling. Dat wil minister Hugo de Jonge voor elkaar krijgen met een wetswijziging. Het kabinet stelt ook extra geld beschikbaar. 'Daar zijn we dolblij mee.' 'Het zijn geen knuffeldieren' Het Swieneparredies in Nieuw Scheemda gaat verhuizen. Het huidige onderkomen is verkocht. De varkens Swiffer en Duster verhuizen niet mee en zoeken een nieuw baasje. Maar wees gewaarschuwd: 'Ze zijn best wel ondernemend en vrij zelfstandig. Het zijn geen knuffeldieren', zegt Milan Sanders van het Swieneparadies. 'Het licht moet erop blijven schijnen' Het Huurdersfront in Bedum heeft de Lichtweek in het dorp aangegrepen om aandacht te vragen voor de problemen van hun huurhuizen in de Professoren- en Zeeheldenbuurt. 'Het licht moet erop blijven schijnen, daar is deze lichtweek perfect voor.' 'Een geweldige dag, absoluut' De Fortuna in Noordhorn begint beetje bij beetje weer op een echte molen te lijken. Anderhalf jaar geleden zijn de wieken er van afgehaald. Nu zitten ze er weer op. 'Een geweldige dag, absoluut', jubelt molenaar Klaas Hekker.