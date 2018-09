Japanse interesse voor Groningse waterstofprojecten

Een delegatie van Japanse ondernemers en bestuurders komt begin oktober naar Groningen om noordelijke waterstofprojecten te bekijken.

De Japanners zijn 'zeer geïnteresseerd' in waterstofinitiatieven in deze regio. Japan vervult wereldwijd een voorbeeldrol in de ontwikkeling van waterstof als alternatief voor olie en gas.

Voorop

Niettemin hebben de Japanners belangstelling voor initiatieven die in het Noorden worden opgezet, zegt Willem Hazenberg. Hij werkt bij Stork en coördineert het bezoek namens Hydrogreenn, een samenwerking van noordelijke bedrijven en instellingen die bezig zijn met waterstof.

'Met ons waterstofproject voor de energievoorziening van een Hoogeveense wijk lopen we voorop', verklaart Hazenberg. 'Het zal hier eerder starten dan een vergelijkbaar project in Tokio. De delegatie wil graag zien hoe we het hier doen.'

Rotterdam

Over en weer liggen er volgens Hazenberg kansen om samen zaken op te zetten. Uit Japan komen mensen van bekende bedrijven als Hitachi Power, Panasonic en Toyota. Er zijn ook vertegenwoordigers van banken en energiebedrijven bij.

De Japanse delegatie brengt eveneens een bezoek aan de regio Rotterdam. Dat is de andere plek in Nederland waarin hard aan waterstofprojecten wordt gewerkt.

Tegenbezoek

De Japanners zijn uitgenodigd door de gemeente Groningen. Daarmee is hun komst ook een tegenbezoek voor de Japan-trip van een delegatie van ondernemers, Groninger politici en leden van het Top Dutch-initiatief.

Samen met een afvaardiging uit zusterstad Hamburg gingen ze maart dit jaar naar Japan om daar waterstofinitiatieven te bekijken.

Omarmd

Noord-Nederland heeft waterstof omarmd als nieuwe energiebron die kolen, olie en gas kan vervangen. Ook auto's, bussen en treinen kunnen er op rijden. Bedrijven gebruiken het bovendien als grondstof om er andere producten mee te maken.

Onder regie van de Innovation Board ijvert de regio aan een economie waarin groene waterstof een belangrijke energiebron is. Groene waterstof wordt gemaakt uit stroom van zon en wind.

