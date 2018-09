Schiermonnikoog wil ballonnen in de ban doen

Schiermonnikoog werkt aan een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen. Volgens de gemeente is de overlast te groot.

Volgende week vergadert de gemeenteraadscommissie daarover. De gemeente wil de regels in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen, zodat er geen ballonnen meer mogen worden opgelaten.

Schiermonnikoog is het daarmee get laatste Waddeneiland dat een ballonnenverbod wil invoeren.

Brandgevaarlijk

'Als je kijkt naar wat er aanspoelt op de stranden, dan is dat steeds meer. Het zijn allemaal kleine stukjes. En dan heb ik het nog niet eens over de ballonresten die in zee en in de dieren terechtkomen', legt wethouder Erik Gerbrands van het Waddeneiland uit.

'Daar komt nog bij dat de wensballonnen, waar een vlammetje in zit, ook nog eens brandgevaarlijk zijn. En na zo'n droge zomer willen we dat absoluut niet meer', vervolgt Gerbrands.

Hij benadrukt overigens dat er geen aanwijzingen zijn dat de natuurbranden van afgelopen zomer door een wensballon zijn veroorzaakt.

Sociale controle

Een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen is stap één. Hoe wordt dat in de praktijk gehandhaafd? Gerbrands: 'We gaan in eerste instantie uit van de sociale controle op het eiland, dat mensen er elkaar ook op aanspreken.'

Maar de toeristen dan? 'We zouden eventueel kunnen kijken of we met een aantal ondernemers kunnen afspreken om geen ballonnen met te verkopen. Dat zijn wel zaken waar we naar gaan kijken', besluit Gerbrands.

