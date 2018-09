'Drama van Baflo' wordt mogelijk verfilmd

De Belgische acteur en scenarioschrijver Jan Decleir werkt aan een film over het 'Drama van Baflo'. Dat schrijft de Belgische krant De Standaard.

Het gaat om een verfilming van het boek 'Een coupé verder...' uit 2017 dat geschreven is door Eddy Hekman en Alasam Samarie. De één is nabestaande, de ander de dader.

Hekman bevestigt het contact met de filmmakers, maar wil er verder nog niks over kwijt.

Het boek gaat over de dramatische gebeurtenissen op 13 april 2011. Op die dag werden Renske Hekman, de dochter van Eddy, en motoragent Dick Haveman om het leven gebracht door Alasam Samarie.

De Wereld Draait Door

'Jan zag de vader getuigen over het drama en het boek in de talkshow De Wereld Draait Door', vertelt Filip Peeters van het productiehuis LOOK@LEO tegen De Standaard. 'Hij was er zo door aangegrepen dat hij er graag mee aan de slag wilde.'

De film zit volgens de producent nog 'in het embryonale stadium', maar het project heeft wel steun gekregen van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Bekend acteur

Jan Decleir is in België een bekende acteur, maar heeft ook in Nederland gewerkt. Hij was onder andere hoofdpersoon in de film Karakter, die ook een Oscar won. Hij kreeg in 2013 nog de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste.

Volgens De Standaard is het wel het eerste filmscenario waaraan Decleir werkt. Hij doet dat samen met Brechtje Louwaard, Decleirs vrouw, en Marcel Roijaards.

