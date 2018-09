Mollema geeft hoop op bergprijs in de Vuelta nog niet op

Wielrenner Bauke Mollema acht zich nog niet kansloos in de strijd om het bergklassement in de Ronde van Spanje. Mollema steeg daarin van de vierde naar de derde plaats.

'Ik heb vandaag weer wat puntjes gesprokkeld, wat ook mijn doel was. Alleen behaalde Thomas de Gendt er wat meer en liep hij uit. Maar er komen nog mogelijkheden. Ik ga het zeker proberen.'

De Gendt nam de bergtrui over van de Spanjaard Luis Angel Mate, die nu tweede staat. Mollema heeft veertien punten minder dan rasaanvaller De Gendt.

Geen goede dag

Een goede dag had Mollema niet in de zeventiende rit. Hij zat mee in de kopgroep, maar sloot de etappe af als 48ste.

'Het was niet zo geweldig vandaag. Het meespringen met de groep van een man of twintig ging nog wel, maar daarmee hield het ook op. Ik wist meteen al dat het hem niet ging worden op de laatste, zware klim. Ik heb daarom niet meer geprobeerd mee te strijden om de dagprijs, dat was zinloos.'

