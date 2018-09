Raad Stad wil tempo maken met wonen op Zernike

De Groninger gemeenteraad wil wonen voor studenten op het Zerniketerrein zo snel mogelijk regelen, maar de wethouder moet nog overleggen met de RUG en Hanzehogeschool waar gebouwd kan worden.

'Zodra we weten waar dat kan dan gaan we zo snel mogelijk een plan maken en dat in procedure zetten', aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Zernikeplan maakt wonen nog niet mogelijk

Tijdens de raadscommissie van woensdagavond werd een nieuw bestemmingsplan van het Zerniketerrein besproken door politiek Groningen. Dat nieuwe plan maakt wonen op het terrein nog niet mogelijk.

Waarom nog niet? Dat vraagt Sebastiaan Ruddijs (PvdA) aan de PvdA-wethouder: 'Want het wringt dat we nu niet gelijk plekken voor wonen gaan reserveren.' 'Het is curieus dat we het nu nog niet bespreken, de urgentie is juist nu hoog', betoogt ook SP-raadslid Jimmy Dijk.

Arjen Banach (Student en Stad): 'Er mag zeker nu al gekeken worden naar wonen op Zernike, zeker gezien de problematiek. We lijken op dit moment alleen maar te reageren in plaats van te ageren.'

Marjet Woldhuis (100% Groningen): 'Het is nu een dood terrein na tien uur 's avonds. Ik denk dat het een uitgelezen kans is om van Zernike een internationaal gebied te maken. Daar hoort wonen zeker bij.'

Wonen komt later

Wethouder van der Schaaf wil dolgraag zo snel mogelijk woningen bouwen op Zernike, maar wil dat stap voor stap doen.

Op dit moment ligt er een plan wat mogelijk maakt dat bedrijven en onderwijs worden gemengd op het terrein. Nu nog is er een strikte scheiding tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Verder wil het stadsbestuur de verkeerssituatie veranderen.

'We moeten dus eerst het ene plan uitvoeren en daarna het andere plan' zegt de wethouder. 'Op deze manier zorgen we dat bedrijven kunnen bouwen en daarna gaan we verder met het plan voor woningen.'

Geen vertraging

Volgens de wethouder loopt de realisatie van woningbouw voor studenten door deze handelswijze geen vertraging op.

Lees ook:

- Dossier: Studenten in Groningen

- Campus Groningen groeit door en is nu 'volwassen'

- Studenten bezetten deel van Academiegebouw vanwege 'huisvestingscrisis'

- Zo komt Zernike eruit te zien na metamorfose van 15 miljoen