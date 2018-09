Deel dit artikel:













Weerstand tegen melkfabriek: 'Mien Botterdaip, respect voor erfgoed, natuur en landschap' Spandoek in de zaal (Foto: RTV Noord / Jeroen Berkenbosch)

Stichting Behoud Boterdiep heeft woensdagavond een informatieavond gehouden over de uitbreidingsplannen van de melkfabriek in Bedum. De stichting is het daar niet mee eens.

'De gemeente heeft informatie gegeven maar is vooringenomen. Wij wilden de inwoners informeren over onze standpunten en laten zien wat voor negatief effect dit heeft op het landschap', vertelt Lolke Lolke Weegenaar namens Stichting Behoud Boterdiep. Friesland Campina wil de fabriek in Bedum uitbreiden. Daarvoor moet het Boterdiep worden omgelegd. De gemeente wil daarom het bestemmingsplan wijzigen. Spandoek Vijfenzeventig geïnteresseerden waren naar het Trefcentrum in Bedum gekomen om zich te laten informeren door de stichting. Het merendeel is tegen de plannen zoals ze nu voorliggen. Een spandoek hangt in de volle zaal: 'Mien Botterdaip, respect voor erfgoed, natuur en landschap'. De gemeente gedraagt zich als een koekoekvogel die een ei wil leggen op een klein verkeerd nestje Lolke Weegenaar - stichting behoud boterdiep Verkeerde nestje 'De gemeente gedraagt zich als een koekoekvogel die een ei wil leggen op een klein verkeerd nestje', legt Weegenaar aan de zaal uit. Hij ?laat ook zien dat er andere alternatieve plekken voor een uitbreiding zijn maar dat de gemeente deze nog niet goed onderzocht heeft. De stichting is namelijk niet tegen een uitbreiding, maar wel zoals die nu is. Weegenaar krijgt steun vanuit de zaal. 'Het Boterdiep is erfgoed en dat wordt zomaar verkwanseld door de gemeente. Dat kan niet', zegt een aanwezige in de zaal. Beslissing aan nieuwe gemeente Onlangs werd bekend dat de gemeente een deel van de plannen overnieuw moet doen. De Commissie Milieu Effect Rapportage (MER) heeft het advies gegeven dat het college beter moet omschrijven waarom de uitbreiding aan de oostkant de beste optie is. Hierdoor zal niet de gemeente Bedum, maar de nieuwe gemeente Het Hogeland een beslissing nemen over het uitbreidingsplan. Daarom waren er ook vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen aanwezig in de zaal. Ook van partijen die waarschijnlijk in de nieuwe gemeente actief gaan worden. De stichting heeft de aanwezigen beloofd ze op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. Lees ook: - Bedumer actievoerders blij met uitstel besluitvorming melkfabriek