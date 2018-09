Deel dit artikel:













Asbest vrijgekomen bij brand in oud schoolgebouw (update) (Foto: De Vries Media) (Foto: Mark Heikens/112Groningen.nl) (Foto: Mark Heikens/112Groningen.nl)

Maandagavond is een voormalig schoolgebouw in Farmsum in brand gevlogen. Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

De brandweer heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om te onderzoeken waar er asbest is terechtgekomen. Uitslaand De uitslaande brand werd bestreden door twee brandweerauto's, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. De oorzaak van de brand is onbekend.