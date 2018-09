Westerwolde legt ruim 30.000 euro op tafel voor Pronkjewailpad

De gemeente Westerwolde legt waarschijnlijk bijna 33.000 euro op tafel voor het Pronkjewailpad. Dat wandelpad moet vanaf april 2019 ook door de gemeente Westerwolde lopen.

De route die door Westerwolde komt te liggen maakt onderdeel uit van de Zuidroute van het Pronkjewailpad. Dat pad komt ook door de gemeente Oldambt en de Veenkoloniën te lopen, en is verbonden met de Noordroute in de stad Groningen. Die Noordroute is sinds april dit jaar al in gebruik.

Bewegwijzering

Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan bewegwijzering. Er komen zo'n 300 markeringen, in de vorm van palen, bordjes en stickers.

Ook de app, die al gebruikt wordt voor de Noordroute van het Pronkjewailpad, wordt voor de Zuidroute geschikt gemaakt. Verder moeten ondernemers worden betrokken bij het pad.

Onderhoud

Buiten het bedrag van 32.927 euro komt er een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de wandelpaden en bewegwijzering. Die kosten bedragen 3.000 euro per jaar, de werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Officiële stemming

Dat de bedragen worden vrijgemaakt is vrijwel zeker: de partijen in Westerwolde zijn er voor. De officiële stemming vindt over drie weken plaats.

