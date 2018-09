Afeer: 'Ziekteverzuim nu iets boven 14 procent'

Het ziekteverzuim bij Afeer, het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde, ligt op dit moment iets boven de 14 procent. Dat zegt interim-directeur Johan van Dam. Afeer is sinds 1 juli de opvolger van het voormalige Synergon.

Sinds het begin van dit jaar heeft onrust over de reorganisatie bij Synergon gezorgd voor een stijging van het ziekteverzuim. 'Ook al had de reorganisatie niets te maken met mensen die bij ons werkten op basis van de sociale werkvoorziening', stelt Van Dam.

Procenten daling

Van Dam zegt dat het beleid rondom het ziekteverzuim bij Afeer is aangepast. 'We zien dat er een aantal procenten ziekteverzuim af is gegaan, en dat we op weg zijn naar het landelijk gemiddelde van 10 tot 13 procent bij dit soort bedrijven.'

Onderzoek uittreding Wedeka

Van Dam deed de uitspraken tijdens een commissievergadering in de gemeente Westerwolde. Die gemeente werkt samen met zowel Afeer als het werkvoorzieningschap Wedeka. De samenwerking met Wedeka staat op losse schroeven: Westerwolde onderzoekt de mogelijkheid om uit Wedeka te stappen.

Onrust

Bij zowel de PvdA als leven GroenLinks vragen over dat onderzoek. De PvdA vraagt zich af of bijvoorbeeld Ter Apeler medewerkers van Wedeka straks zijn aangewezen op Afeer, en daarom naar Winschoten moeten voor hun werk. Volgens GroenLinks heerst er onrust onder het personeel om die mogelijke uittreding.

'Nog geen duidelijkheid'

Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde): 'Over twee maanden zal er meer duidelijkheid over zijn, maar het is nu nog helemaal niet duidelijk of we uit Wedeka stappen.'

'Mocht Westerwolde wel uit Wedeka stappen, dan is het belangrijk dat onze medewerkers van zowel Afeer als Wedeka daar kunnen blijven. Dat kan ook via een andere constructie. Mensen hoeven niet weg bij Wedeka: dat is niet aan de orde.'

Garanties geeft Luth overigens niet: 'Ik kan niet garanderen dat mensen kunnen blijven werken waar ze werken, want misschien doet Wedeka intern wel eens een verschuiving. Maar wij staan voor onze mensen bij Wedeka.'

