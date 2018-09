Brandweer in het nieuw: 'Licht en lekker warm, ik ben er bliede mit'

Klaas de Vries in het nieuwe pak. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Andere kleuren en een stuk lichter. Negenhonderd brandweerlieden in onze provincie krijgen een nieuw pak.

'Het oude pak is bijna twee keer zo zwaar als het nieuwe tenue', zegt Arie Smedinga, vakspecialist materieel bij de brandweer. 'Ik heb hem nog niet, ik ben de allerlaatste die het pak krijgt.'

Koffietafel

Woensdag werd in er Wehe-den Hoorn geoefend met de pakken. Verslaggever Wiebe Klijnstra hoorde positieve reactie een dag later positieve reacties op de kazerne.

'Een van de uitdagingen bij het nieuwe tenue was dat het zeer geschikt moest wezen voor de gebruiker', zegt Swedinga. 'Dat is een verschil met het verleden, waarin een leverancier een tenue leverde waarmee we het moesten doen.'

Bij het ontwikkelen van het nieuwe pak hebben de brandweerlieden zelf een stem gehad. 'We hebben drie jaar lang het werkveld erbij betrokken. We hebben zelfs een praktijktoetsdag gehad met alle uniformen die speciaal voor ons zijn onwikkeld.'

'Dit voelt goed'

Klaas de Vries werkt inmiddels achttien jaar bij de brandweer en maakte diverse wisselingen van pak mee. Dit is zijn vierde pak. 'Dit voelt goed, het is een mooi licht pak en lekker warm. En qua kleuren kun je me duidelijk zien. Ik ben er bliede mit.'