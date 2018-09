The Power vs. Barney: titanenclash in MartiniPlaza

Phil Taylor komt op 22 januari naar Groningen. De zestienvoudig wereldkampioen darts neemt het in Martiniplaza op tegen Raymond van Barneveld.

De wedstrijd maakt onderdeel uit van de Kings of Darts. Twee dagen eerder staan de twee in Enschede tegenover elkaar. Een dag later volgt de finale in Den Bosch.

De Kings of Darts wordt voor de eerste keer gehouden. De allerbeste spelers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk staan voor het bord. Per avond staan er vijf partijen op het programma, waaronder Taylor-'Barney', maar ook Michael van Gerwen tegen Peter Wright.

De kaartverkoop gaat donderdag om twaalf uur van start. Er zijn 2.500 plaatsen beschikbaar.