Dertigste kerk met bevingsschade in de steigers: 'Soms word je er moedeloos van'

De kerk in Zuidwolde staat ongeveer tien weken in de steigers (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Een wrang jubileum voor Stichting Oude Groninger Kerken. Voor de dertigste keer staat er een kerk in de steigers om de opgelopen aardbevingsschade te herstellen. En het einde van die reeks is nog niet in zicht.

De Middeleeuwse Kerk van Zuidwolde, gebouwd rond 1050, is die dertigste 'patiënt'. Het historische bouwwerk aan het Boterdiep heeft tal van kleine scheuren op zwakke plekken, zoals ramen en deuren.

'Je bent blij als er weer een klaar is, maar telkens denk je: wanneer houdt het op?', stelt bouwkundige Jur Bekooy.

Nog zeker twintig te gaan

Helemaal moedeloos wordt hij er nog niet van, maar de eindeloze reeks herstelwerkzaamheden zit Bekooy wel hoog. Zeker omdat één keer herstellen soms niet afdoende is.



Kerken die keurig hersteld zijn, hebben nu al voor de tweede keer schade opgelopen Jur Bekooy - Bouwkundige

'Voorlopig komt er geen einde aan, want alleen met onze stichting hebben we al vijftig kerken met schade in bezit. We hebben dus nog wel even te gaan. Bovendien hebben we nu al kerken die keurig hersteld zijn, maar al voor de tweede keer schade hebben. Zolang de bevingen doorgaan, zullen kerken schade oplopen.'

De kerk heeft tal van scheuren opgelopen (Foto: Wiebe Klijnstra)



Twee vliegen in één klap

Het herstelwerk aan de Middeleeuwse Kerk in Zuidwolde is een flinke klus die ongeveer tien weken in beslag neemt, De totale kosten bedragen ongeveer 100.000 euro. Maar dan worden wel twee vliegen in één klap geslagen, stelt Bekooy:

'De bevingsschade alleen bedraagt al 50.000 euro. Maar omdat de patiënt toch al op de operatietafel ligt, combineren we het met reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk. Dat kost nog een keer eenzelfde bedrag.'

De vergoeding van de bevingsschade komt overigens voor rekening van de NAM.

Het is geen cosmetische behandeling. Je gaat dieper het mestelwerk in om de oorzaak - gebroken stenen - weg te nemen Jur Bekooy - Bouwkundige

Grafstenen zijn afgedekt met hout (foto:Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Zorgvuldig karwei

Om kostbaarheden als het orgel en de eeuwenoude grafstenen buiten de kerk te beschermen, moet Bekooy zorgvuldig te werk gaan. Zo werd het orgel ingepakt zodat er geen stof bij kan komen en zijn ook de grafstenen afgedekt. Onderussen wordt elke scheur minutieus bekeken.

'Eerst bekijken we de scheuren goed vanaf de steigers. Dan hakken we ze open en injecteren we die plekken. Dan volgt het constructieve herstel, het nieuwe pleisterwerk en een schilderbeurt. Het is dus geen cosmetische behandeling. Je gaat dieper het mestelwerk in om de oorzaak - gebroken stenen - weg te nemen.'

