Alfa-college is rookvrij; nu de medewerkers en studenten nog

Op het Alfa-college gaat roken in de ban

Alle locaties van het Alfa-college zijn rookvrij. De volgende stap van de school is om medewerkers en studenten helemaal van het roken af te krijgen.

'Door het creëren van een rookvrije omgeving worden onze studenten en medewerkers minder snel verleid tot roken', zegt Otto Folkerts, projectleider van 'Alfa-college rookvrij'.

Alle rookruimtes zijn verdwenen. Medewerkers handhaven zelf, want 'rokende studenten moeten nog dikwijls aangesproken worden'.

Zes Groninger locaties

De school heeft in Groningen zes locaties en is daarnaast gevestigd in Assen, Hardenberg en Hoogeveen.

Cursus

Om ook buiten de school medewerkers en studenten van het roken af te helpen, biedt het Alfa-college een cursus aan en sluit het aan bij Stoptober. In de oktobermaand proberen deelnemers aan dit project een maand lang niet te roken.

