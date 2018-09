Nadeel heeft voordeel voor oorlogsmuseumdirecteur

Elk nadeel heb se voordeel, zei een groot voetballer ooit. Dat geldt ook voor Chris Scholtens van Museum 40-45 in Harkstede. Noodgedwongen moet hij zijn oorlogsverzameling verhuizen.

'Het pand waar ik in zat werd verkocht en daarom moest ik weg. De zoektocht naar nieuwe ruimte viel me behoorlijk tegen.'



Uitbreiding

Maar na lang zoeken bood een ondernemer in Kolham hem ruimte aan waar zijn verzameling uitgestald kon worden. Als klap op de vuurpijl gaat Scholtens ook nog eens van 30 m2 naar meer dan het dubbele.

'Ik ben er flink op vooruit gegaan. Eindelijk kan ik alle facetten van de Tweede Wereldoorlog mooi en uitgebreid laten zien. Ik heb er zelfs een dvd-hoek bij.'



Vijftig jaar

Het museum heeft al een aardige geschiedenis achter de rug. 'Dit is een verzameling van vijftig jaar. Ik ben op mijn twaalfde begonnen en ben nu 66 jaar oud', zegt Scholtens trots, terwijl hij naast zijn allereerste verzamelobjecten staat.

'Dan raak je er mee besmet'

'Het begon met deze twee vluchtschriften (strooibiljetten, red.) die er in 1939 door de geallieerden boven Duitsland uit gegooid werden. Eentje ervan komt van mijn opa uit Veendam. Daar staat op: door Engelsche vliegmachines in de nacht van zondag 3 op maandag 4 september 1939 uitgestrooid boven Duitschland.'

'Als jochie van twaalf vind je dat heel interessant en raakte ik er mee besmet en toen is het begonnen.' In 1991 heeft Scholtens in Bedum het museum opgestart. Twee jaar later verhuisde dat naar Slochteren, tot hij in 2004 naar het pand in Harkstede vertrok.



Laatste dozen

En nu, in 2018, breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor Scholtens en zijn Museum 40-45. De laatste dozen moeten nog over en de puntjes moeten nog op de 'i', maar daarna kunnen bezoekers in het nieuwe onderkomen aan de W.A. Scholtenlaan 5 in Kolham terecht. De officiele opening is op zaterdag 29 september.