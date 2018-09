Geboren worden in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal is definitief verleden tijd. De afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde zijn sinds zes uur vanavond dicht. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord

'Het is een moeilijke dag. We zijn een beetje in de rouw', zegt gynaecoloog Marjon Riksen. 'Op een dag als vandaag ben je er niet trots op voor Treant te werken. Morgen wel weer hoor, dan gaan we in Emmen verder in het kindcentrum.'

'Dit is zeker een emotioneel moment', zegt verslaggever Martijn Folkers bij het Refaja. Volgens hem is overigens nog niet alle hoop voor de de gesloten afdelingen verloren, een groep ondernemers werkt een manier om een doorstart mogelijk te maken.

'Ooit won David van Goliath, je weet het maar nooit', zegt Folkers.

'Wat dacht je zelf?'

De overheid start vandaag een grote campagne tegen appen in het verkeer. Het aantal doden in het verkeer neemt sinds twee jaar weer toe, na een jarenlange daling. Beppie van der Sluis stapte in een simulator om te testen of het samengaat, appen en rijden. 'Wat dacht je zelf?'

'We zoeken elkaar heel weinig op'

In de Pelsterstraat in Stad wordt feest gevierd met de buurt. Waarom? 'We zoeken elkaar heel weinig op. Zo kunnen we elkaar ontmoeten', zegt Jessica Buijs, die het organiseert.

Mevrouw Stomp die in het zorgcomplex in de straat woont is erbij en vindt het feest ook nuttig. 'Hier wonen kan beter. Er moet meer contact zijn, meer weten van elkaar.'

'Nou is er weer een stukje herinnering weg'

Het dorp Weiwerd bestaat nog wel, maar er wonen geen mensen meer. Opgeslokt door de oprukkende industrie van Delfzijl. En dan brandde donderdagavond ook nog de voormalige school af. 'Nou is er weer een stukje herinnering weg', zegt Klaas Paapst, de laatste bewoner van het dorp.

Bekijk de hele aflevering van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist