Rondje Groningen: Chocola, chocola en nog eens chocola

1) Goed bezig, Marlene!

Een mooi staaltje Drents/Groninger-samenwerking: Marlene Bakker verzorgt het voorprogramma van Daniel Lohues in De Oosterpoort.

2) Feestje!

'Ons' radioprogramma Café Martini viert op 27 oktober het tienjarig jubileum met een speciale live-uitzending in MartiniPlaza in Stad. En jij kan daar bij zijn. Speciale gasten: Mark King en Mike Lindup van Level 42. Presentator Eric Bats verheugt zich er al op.

3) Mooi man!

Geen woord te veel...

4) Waar is Bauke?

Wat is dat nou? Geen Bauke Mollema in de kopgroep in de Vuelta! AD-wielerverslaggever Thijs Zonneveld is een beetje van slag...

5) Smullen maar!

Chocolade: lekker, lekker!

6) Kijk eens achterom

De zonsondergang gisteravond was adembenemend. Tenzij je de andere kant oprijdt, dan heb je pech. Of niet?

7) Doe mee!

Een oproep van Donar-speler Arvin Slagter om mee te doen aan de Nationale Sportweek. Waarom? Dat legt hij zelf uit.

8) Genoat!

Het is bijna fileparkeren voor de lossende garnalenkotters in de haven van Lauwersoog.

9) Doelpunt!

Een scorende doelman, dat zie je niet vaak. Maar FC-keeper Sergio Padt doet het. Bij de opening van de zaak van een sponsor van Groningen weliswaar, maar toch...

