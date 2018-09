Lopend Vuur: Een campagne tegen appen in het verkeer heeft geen zin

De overheid start een grote campagne tegen appen en bellen in het verkeer. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk verdubbelt als iemand in de auto belt met de telefoon in de hand.

En appen maakt de kans op een ongeval zes keer zo groot.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft donderdagmiddag het startsein voor een campagne, die meerdere jaren gaat duren. Diverse organisaties, als de ANWB, VVN en de Fietsersbond werken er aan mee.

In de auto en op de fiets

Uit onderzoek is ook gebleken dat vooral jongeren in het verkeer bezig zijn met hun telefoon. Niet alleen in de auto, maar ook op fiets.

Dat fietsen en bellen in het verkeer gevaarlijk is, weten we. En toch gebeurt het nog regelmatig. Zal zo'n campagne het gedrag veranderen?

Kinderen krijgen

In ons Lopend Vuur van woensdag ging het over het voornemen van de GGD om 'onverantwoorde zwangerschappen' te voorkomen. Denk daarbij aan vrouwen met een verstandelijke beperking, een psychische ziekte of een verslaving.

Ruim 5.000 mensen stemden op onze stelling 'Iedereen moet een kind kunnen krijgen'. Maar liefst 91 procent koos voor 'Oneens' en vindt het dus een goed plan om 'onverantwoorde zwangerschappen' te voorkomen.