'Veel mensen hebben niet door dat een app een businessmodel is'

'Succes kost meer geld dan alleen de bouw van de app. Dat realiseren mensen zich niet. Een app is meer een startpunt, het is eigenlijk een businessplan en het kost serieus geld om er een succes van te maken.'

Dat zei ondernemer Antje Meindersma dinsdagavond tijdens de zesde editie van Founder Talks in het Groninger Forum in Stad. Founder Talks is een talkshow die mede-georganiseerd wordt door Founded in Groningen, de Rabobank en RTV Noord.

Native bouwen

Meindersma kwam in 2008 naar Groningen, nadat ze in Amsterdam had gewerkt bij een reclamebureau. Ze werd gevraagd om te helpen met Squla, een leerprogramma voor kinderen.

'De fout was dat het één op één werd vertaald naar mobile.' Ze zegt dat dit niet de goede manier is. 'We hebben het toen native gebouwd voor Android en iOS. Dat was een knallend succes.'

Gefascineerd door techniek

'Ik ben mateloos gefascineerd door techniek', vervolgt Meindersma. 'De manier waarop dit ons leven verandert, is enorm.' Ze denkt dat een smartphone meer over iemand zegt dan zijn of haar ondergoed.

'Het grote succes zit niet in de nieuwe Facebook, maar in iets wat past in alledag.' Het bedrijf van Meindersma heet overigens Alledaags. Zij bouwen maatwerk apps en helpen voornamelijk maatschappelijke organisaties, zoals het UMCG.

Rekeningen betalen

Uit het verhaal van Meindersma komt een tweestrijd naar voren. Zo vertelt ze een verhaal dat haar ooit is gevraagd om een smoelenboek-app te maken. Tegen de klant zei ze dat hij dit niet moest doen, want 'wie zit daarop te wachten?'

Ze had het makkelijk kunnen doen en ze zegt dat ze de klus misschien had moeten aannemen, 'omdat het wel helpt om de rekeningen te betalen'.

'Je moet staan voor wat je te bieden hebt', zegt Meindersma. 'Dat betekent ook dat je soms nee moet kunnen zeggen.'

Investeren is meer dan alleen geld

'Je hebt geen idee waar een bank of investeerder je op checkboxt. Je moet er iemand bij halen die daar verstand van heeft.'

'Investeren draait namelijk om veel meer dan alleen geld. Het gaat ook juist om de mensen met wie je om tafel zit.'

Onderwijsplatform

Alledaags ontving deze zomer een investering van een half miljoen om het eigen onderwijsplatform verder te ontwikkelen. 'Dat geld is zo op, hoor! Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat erom dat je weet wie je in huis haalt. 'Iemand met kennis van zaken, het juiste netwerk en iemand die gelooft in je visie', aldus Meindersma.

Ondernemerstip

Op de vraag wat haar ondernemerstip is, zegt Meindersma: 'Die van Nike: Just do it!'

