Slachtoffer ongeluk Reitdiep is overleden

De man, die vorige week donderdag bij Garnwerd in het Reitdiep belandde, heeft het ongeluk niet overleefd.

Hij was tijdens een uitje met een aantal oud-collega's aan het kanovaren, toen hij een ongelukkige val maakte. Nadat hij uit het water was gehaald, werd het slachtoffer eerst door hulpverleners gestabiliseerd.

Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Later is hij alsnog overleden. De man werkte bij de gemeente Groningen en was nog maar enkele maanden met pensioen.

