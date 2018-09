'Door de meest kwetsbare groep in te enten, is ook de rest van de bevolking beschermd'

In één maand vierduizend 14-jarigen inenten tegen meningokokken type W. Voor die klus staat GGD Groningen de komende periode. Om de ziekteverspreiding in te perken, is het volgens coördinator Anke Winkel belangrijk dat zoveel mogelijk opgeroepen jongeren zich daadwerkelijk laten vaccineren.

'Door de meest kwetsbare groep in te enten, hopen we een soort groepsimmuniteit te krijgen. Daardoor is ook de rest van de bevolking beschermd.'

Vaccinatieprogramma uitgebreid

Voor jonge kinderen bestaat al sinds 2002 een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de meningokokkenziekte, maar dat is vervangen door een uitgebreider vaccin voor type W.

Dit jaar worden 14-jarigen ingeënt en de komende jaren wordt die groep uitgebreid naar alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Dat is nodig, omdat het RIVM een toename ziet van het aantal mensen dat ziek wordt van dit type. Soms met dodelijke afloop.

Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking.

Pril stadium

'Dodelijke variant meningokokbacterie rukt op', kopten de kranten deze week dan ook. Volgens Winkel is dat echter lichtelijk overdreven.

'Ja, hij rukt op en er zijn mensen aan overleden, wat natuurlijk eng is. Maar het bevindt zich nog in een heel pril stadium. We hoeven nog niet bang te zijn dat we het allemaal krijgen. Juist door de meest kwetsbare groep in te enten, hopen we een soort groepsimmuniteit te krijgen. Daardoor is ook de rest van de bevolking beschermd.'



14-jarigen beginnen met elkaar te experimenteren en de bacterie wordt overgedragen door hoesten en niezen, maar ook door kussen Anke Winkel - Coördinator GGD Groningen

Hoesten, niezen, kussen

Hoewel juist de iets oudere kinderen ziek worden van de bacterie, dragen 14-jarigen hem het meest bij zich. Ook verspreidt deze groep de bacterie het meest, blijkt uit onderzoek. Winkel legt uit hoe dat komt:

'Zij beginnen met elkaar te experimenteren en de bacterie wordt overgedragen door hoesten en niezen, maar ook door kussen. Onder 14-jarigen zien we een toename van het aantal dragers. Door die groep te vaccineren, hopen we dat de besmetting niet verder doorzet.'

35 locaties

Voor het slagen van het vaccinatieprogramma is het belangrijk dat zoveel opgeroepen jongeren zich laten inenten. Daarom werkt de GGD zo laagdrempelig mogelijk.

'We werken op 35 locaties in de provincie, aan het einde van de schooldag. Telkens twee tot drie uur per locatie. Dat betekent wel dat we als organisatie alle zeilen moeten bijzetten.'



Het loopt echt storm, bijvoorbeeld met vragen van mensen met kinderen die niet binnen de leeftijdsgroep vallen Anke Winkel - Coördinator GGD Groningen

Telefoon roodgloeiend

Ook aan de telefoon is dat het geval. Door de aangekondigde vaccinatie wordt de GGD overspoeld met vragen van ouders.

'Het loopt echt storm, bijvoorbeeld met vragen van mensen met kinderen die niet binnen de leeftijdsgroep vallen. Kunnen die ook een prik krijgen? Dat kan, maar daar is niet direct een noodzaak voor. Door de 14-jarigen in te enten hopen we de groepsimmuniteit te bereiken. Volgend jaar volgt de rest van de 14- tot 18-jarigen.'

Op herhaling

Na de vaccinatieronde bekijkt de GDD hoe groot de groep jongeren is die geen prik heeft gehaald. ´Met die personen gaan we in gesprek om te horen waarom ze niet zijn geweest. Ook proberen we ze te motiveren het vaccin alsnog te halen.'

Kans beduidend kleiner

Met dat vaccin op zak hebben kinderen geen honderd procent garantie dat ze de ziekte niet krijgen. 'Maar dat geldt voor elke vaccinatie', benadrukt Winkel.

'Je weet het nooit helemaal zeker, maar de kans dat je de ziekte krijgt is wel beduidend kleiner.'

Lees ook:

- Kinderen krijgen inenting tegen dodelijke Meningokok

- Minder inentingen? 'Mensen zien niet meer hoe ernstig de ziektes zijn'

- RUG-onderzoek: 'Duizenden sterfgevallen voorkomen door vaccinaties'

- 'We kunnen baarmoederhalskanker in Nederland zo goed als uitroeien'